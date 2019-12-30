Москва, , 12:56 — REGNUM На нефтяном рынке в конце года царит оптимизм. Обусловлен он рядом позитивных факторов., заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В-первую очередь, конечно, сделкой ОПЕК+ по дополнительному ограничению нефти, а также урегулированию торгового конфликта между США и Китаем. Но также росту нефтяных котировок благоволят краткосрочные факторы.

Цены на нефть были поддержаны снижением запасов нефти в Штатах. Они упали на 5,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 20 декабря, что намного превысило прогноз аналитиков.

Также нефтяные компании США снизили число нефтяных буровых установок впервые за три недели, так как компании продолжают придерживаться планов сокращения расходов.

На фоне благоприятной конъюнктуры нефть марки Brent торгуется около трехмесячных максимумов в рамках октябрьского бычьего тренда. Цель роста — $70 за баррель.

Однако, учитывая техническую картину перед достижением цели нефть сначала скорректируется после чего рост продолжится», — считает эксперт.

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