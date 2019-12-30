Тамбов, , 12:53 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 30 декабря, вручил ключи собственникам квартир в очередном долгострое, который был завершен при активном содействии областной исполнительной власти, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Решились проблемы еще 79 участников долевого строительства.

Губернатор Александр Никитин вручает ключи дольщикам Tambov.gov.ru

В Тамбовской области достроили еще один проблемный дом. Накануне нового года губернатор Александр Никитин вручил долгожданные ключи собственникам квартир дома 171 по улице Карла Маркса в Тамбове. Теперь справить новоселье смогут 79 семей.

Идея приобрести жильё в доме, расположенном в центре города, привлекала тамбовчан. Проект строительства был одобрен еще в 2010 году. В феврале 2013 года дом начало возводить ООО «Рони». В 2015-м строительство было остановлено, а в 2016 году завершился срок действия разрешения на строительство.

Строительство было приостановлено в связи с судебными разбирательствами по вопросам земельного участка — так получилось, что во время возведения дома произошел «частичный захват соседнего участка». В 2017 году по решению суда дом подлежал сносу. Поскольку ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных, губернатор Александр Никитин держит на личном контроле, региональные власти не остались в стороне.

Для оказания содействия в юридических вопросах и достройки дома было привлечено ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания Жупиков». Застройщик взял на себя обязательства достроить дом за счет собственных средств, без привлечения бюджетного финансирования.

Он выкупил спорные доли у собственников соседних домовладений, а к ноябрю 2019 года полностью выполнил свои обязательства, завершив строительные и отделочные работы. Стоимость расходов превысила 40 млн рублей. Ресурсоснабжающие организации с участием администраций области и города Тамбова выполнили подключение дома к инженерным сетям.

Александр Никитин поблагодарил дольщиков за терпение.

«Весь этот трудный путь остался позади. И мы его прошли вместе. Вместе искали пути выхода из сложившейся ситуации и решили ее», — отметил губернатор.

На данный момент в единый реестр проблемных объектов включено 11 домов, находящихся на территории региона. Общая площадь жилых помещений в них превышает 81 тысячу квадратных метров. По каждому из них областная власть ищет приемлемые решения. Обращается за помощью в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, находит местных добросовестных застройщиков.

Например, с участием СК «Жупиков» возобновлено строительство многоэтажки по улице Рылеева, 46 в Тамбове. Этот же застройщик планирует приступить к завершению возведения многоквартирного дома и на улице Кавказская, 1б областного центра.

Глава администрации области Александр Никитин не раз подчеркивал остроту вопроса привлечения к ответственности недобросовестных застройщиков, возможности направления их имущества на достройку проблемных объектов. Вместе с тем, он неизменно благодарит ответственных строителей, которые, несмотря ни на что, соглашаются помочь людям и завершить возведение чужих объектов.

В целом в 2019 году в Тамбовской области были введены в эксплуатацию четыре дома-долгостроя. Новоселье отпраздновали 300 тамбовских семей.