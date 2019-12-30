Москва, , 12:54 — REGNUM В России до 55% возросла доля реализованных в 2019 году автомобилей южнокорейской компании Hyundai. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

При этом в 2018 году этот показатель составлял только 50%. За год 26 тыс. автомобилей были куплены в кредит по программе «Старт», которая позволяет в два раза снизить ежемесячный взнос по кредиту и гарантирует, что спустя три года после приобретения машины остаточная цена на все модели южнокорейской марки составит 50% от стоимости покупки.

В декабре начала действовать новая кредитная программа «Авторассрочка» по карте «Халва», которая позволяет в течение года не переплачивать и платить без первоначального взноса. Этой программой за месяц смогли воспользоваться свыше 400 автолюбителей.

Напомним, по планам «Хендэ Мотор СНГ», продажи автомобилей Hyundai по итогам 2019 года должны составить около 181 тыс. единиц — это на 0,5% превышает результат прошлого года.

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