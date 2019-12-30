30 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Анна Мейзер, , 19:12 — REGNUM План для всех

Севморпуть Mintrans.ru

На этой неделе российское правительство утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, сообщил оператор СМП, госкорпорация «Росатом», которая готовила данный документ.

План будет реализовываться в три этапа: до 2024 года, до 2030 года и до 2035 года. На первом этапе необходимо достичь показателей, прописанных в майском указе президента от 2018 года — нарастить объем перевозок по Севморпути до 80 млн тонн. По итогам второго этапа СМП должен стать круглогодичной транспортной системой и обеспечивать базовые потребности перевозчиков. На третьем этапе Северный морской путь должен стать транспортной системой конкурентной в глобальном масштабе и отвечать всем запросам перевозчиков.

Главной особенностью документа является то, что он является комплексным — в нём прописаны задачи по развитию ледокольного флота, строительству морских терминалов, железных и автодорог, а также энергетическому обеспечению объектов СМП, созданию аварийно-спасательных баз, решению кадровых вопросов.

«Это была большая работа, при разработке плана мы учитывали предложения органов исполнительной власти, администраций арктических субъектов, перевозчиков и ресурсодобывающих компаний, ученых и экологов. В целом более 25 организаций», — прокомментировал заместитель генерального директора — глава дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслава Рукша.

На сегодняшний момент для России же Севморпуть выступает как один из главных федеральных проектов — дорога должна использоваться как транзитных маршрут, а также как путь для доставки сырья, добытого на арктических территориях.

Мурманский порт Alessio Re

Первый поезд

Одним из главных событий не только этой недели, но и, пожалуй, года можно назвать запуск первого поезда дальнего следования, который прошел по Крымскому мосту. Отправка поезда в Севастополь состоялась 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Поезд был в пути 43 часа 25 минут и прибыл в Севастополь 25 декабря. Пассажирский состав прошел по мосту через Керченский пролив за 30 минут.

Пассажирский состав включает в себя 17 вагонов, количество пассажиров составило около 600 человек, среди которых были сотрудники поездной бригады поезда № 7, ходившего из Ленинграда в Севастополь в 1959—2014 годах через территорию Украины.

Отправление поезда Санкт-Петербург — Севастополь Дарья Драй © ИА REGNUM

Непосредственное открытие железнодорожной части Крымского моста также прошло 23 декабря, в нём принял участие президент России Владимир Путин. Планируется, что движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроется в июле 2020 года.

Напомним, что строительство моста, который соединяет Керченский полуостров в Крыму и Таманский полуостров в Краснодарском крае через остров Тузла и Тузлинскую косу, началось в феврале 2016 года. Общая длина моста составляет 19 км, стоимость его строительства оценивается в 227,92 млрд рублей.

Аэропорту подарили свободу

Управляющая компания аэропорта Петербурга «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила на этой неделе, что с 1 января 2020 года Пулково перейдет на режим открытого неба для полетов в 30 стран. Так, с начала следующего года зарубежные авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы в Пулково из городов и стран, где у них нет юридической регистрации, что прежде было невозможно.

Данное решение уже получило подтверждение в Минтрансе, и не исключается, что список стран в дальнейшем может быть расширен. В список стран, перелеты в Пулково из которых могут осуществляться без ограничений, вошли Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония.

В аэропорту Пулково Stefan Krasowski

В остальные девять из тридцати стран иностранные авиакомпании смогут летать с некоторыми огорчениями. В Австрию разрешено летать во все города, кроме Вены, в Великобританию — во все города, кроме Лондона, в Чехию — кроме Праги, во Францию — кроме Парижа и Ниццы, на Кипр — кроме Ларнаки и Пафоса, в Италию — кроме Рима и Милана, в Испанию — кроме Барселоны и Малаги, в Германию — кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Мюнхена. В Болгарию открыты полеты только в Софию. Данные исключения были введены с подачи отечественных авиакомпаний, так как полеты в эти страны без ограничений, по их мнению, могут сказаться на их трафике.

Предполагается, что введение режима открытого неба даст возможность расширить маршрутную сеть аэропорта, а также привлечет авиакомпании-лоукостеры. Всё это позволит Пулково приблизиться к статусу авиахаба, полагают в компании-операторе.

«Теперь, имея уникальные рыночные условия, новые иностранные авиакомпании смогут активно развиваться в Петербурге, а российские перевозчики получат возможности для расширения региональной маршрутной сети из Пулково и увеличения частот рейсов по существующим направлениям», — заявил генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев.

Неделей ранее Пулково установил рекорд по ежегодному пассажиропотоку, обслужив 19-милионного пассажира за этот год. Достичь данного показателя удалось за счет расширения маршрутной сети «Пулково» на 14 направлений, прихода трех новых зарубежных авиакомпаний и действия электронных виз.

Груз вернулся на Каспий

Махачкалинский морской торговый порт возобновил перевалку нефтепродуктов из Туркмении, которая была остановлена в 2014 году из-за технологических проблем. Об этом в четверг, 26 декабря, заявил помощник генерального директора порта Махачкалы Алик Абдулгамидов, сообщило ТАСС.

Около 6 тонн дизельного топлива прибыло в порт на борту судна «Балтфлот-15». Пять лет назад в порту были трудности с открытием склада временного хранения, что препятствовало перевалке наливных грузов, следующих далее по железной дороге, однако проблема наконец была решена.

«После обращения главы республики энергетическая таможня приняла решение об открытии на территории предприятия «Дагнефтепродукт» склада временного хранения, и проблема была снята», — заявил гендиректор Махачкалинского морского торгового порта Мурад Хидиров. По его словам, также был вопрос со спецтарифом для железнодорожных перевозок.

Махачкалинский морской торговый порт President.e-dag.ru

Ожидается, что на начальном этапе в порт Махачкалы в месяц будет приходить около 40 тысяч тонн мазута и дизельного топлива из Турмении. Позднее показатель должен вырасти до 100 тысяч тонн.

По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот порта Махачкала с января по ноябрь 2019 года вырос в 1,8 раза до 4,2 млн тонн. Всего в морских портах Каспийского бассейна было перевалено 6,7 млн тонн грузов, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Литва дождалась СПГ от союзников

На этой неделе в Клайпедский порт в Литве прибыл газовоз Maran Gas Apollonia с партией американского сжиженного газа, указано на портале по отслеживанию судов Marinetraffic.com. Газовоз, который был отправлен из Техаса, доставил в Литву 155 тысяч кубометров газа.

Танкер-газовоз JoachimKohlerBremen

СПГ-терминал «Независимость» в литовской Клайпеде был построен и арендуется у норвежцев ради «энергетической независимости от России». При этом неделей ранее в Клайпеду пришли два газовоза с российским топливом, и такие отправки осуществлялись в течение года регулярно.

Как ранее писало ИА REGNUM, ранее литовские должностные лица публично заявляли, что стремятся отказаться от покупки газа российского происхождения. Тем не менее «Газпром» по-прежнему остаётся основным поставщиком газа в Литву, а на СПГ-терминал в Клайпеде сжиженный газ стал поставлять российский «Новатэк».