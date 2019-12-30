Москва, , 12:47 — REGNUM Более 27 тысяч участников олимпиады «Я — профессионал» прошли в заключительный очный эта. Всего за призы смогут побороться 27 385 студентов, которые успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа олимпиады. Очные состязания пройдут в январе-феврале 2020 года в 50 городах России. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Олимпиада «Я — профессионал» проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются фундаментальные знания, и заключительный практический этап. Уже сейчас в личных кабинетах участников на сайте проекта опубликованы результаты отбора. Студенты могут узнать, сколько баллов они набрали по своим направлениям, и проходят ли они на заключительный очный этап.

«Лидером по количеству прошедших в заключительный этап в этом году стало направление «Лечебное дело и педиатрия» — 1200 студентов. В десятку также вошли «Программная инженерия» (1131), «Математика» (1124), «Строительство» (988), «Психология» (914), «Юриспруденция» (854), «Экология» (802), «Языкознание и литературоведение» (715), «Управление персоналом» (651) и «Бизнес-информатика» (636)», — отметила руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара.

«Регионами-лидерами по количеству участников, прошедших в заключительный этап олимпиады, стали Москва (8510 человек), Санкт-Петербург (3551), Свердловская область (1088), Приморский край (1018), Томская область (932), Республика Татарстан (833), Ростовская область (646), Новосибирская область (605), Красноярский край (557) и Республика Башкортостан (463), — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Состязания очного этапа стартуют 25 января. Площадки проведения соревнований расположены в 50 городах России и охватывают все федеральные округа. Итоги олимпиады будут подведены весной 2020 года».

Больше всего участников, прошедших в заключительный этап, оказалось среди студентов следующих вузов: Высшая школа экономики (1888 студентов), Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (1397), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (904), Санкт-Петербургский государственный университет (858), Дальневосточный федеральный университет (853), Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (800), Московский физико-технический институт (ГУ) (707), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики «ИТМО» (624), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (618), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (603).

Также с 27 января начинаются зимние школы для участников олимпиады «Я — профессионал». Это практико-ориентированные образовательные форумы, на которые приглашаются студенты, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии — Россельхозбанк.

Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.