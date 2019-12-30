Сеул, , 12:50 — REGNUM Представители южнокорейской судостроительной компании Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DSME) получили заказ на строительство шести контейнеровозов для судоходной компании Африки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сумма контракта на строительство составила 891,8 млрд вон (~$768,76 млн).

Известно, что все судна будут построены на верфи Окпхо и будут спущены на воду к концу октября 2022 года.

Отмечается, что в 2019 году Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DSME) получила заказы на строительство 39 судов общей стоимостью 7,97 трлн вон (~$6,88 млрд), что является 82% от запланированного годового показателя.