Москва, , 12:42 — REGNUM Как минимум первая половина 2020 года для российского рубля должна состояться достаточно благополучно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, давая прогноз на будущий год

«Во-первых, конъюнктура вполне благоприятна для нацвалюты РФ — цены на нефть стоят высоко, интерес к риску существенный, внутренних конфликтов нет, как нет и внешнего противостояния.

Геополитический фактор сглажен, и именно сейчас в цене рубля ноль санкционной премии.

Во-вторых, рубль поддержан фискальной политикой Банка России, растущим уровнем доверия к национальной валюте среди населения, относительно стабильными макроэкономическими параметрами.

В-третьих, исторически так сложилось, что первая половина года для рубля всегда продуктивнее второй.

Средневзвешенный курс доллара в 2020 году может находиться в пределах 63−65 руб., евро — 68−73 руб.», — дала прогноз эксперт.

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