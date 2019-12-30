Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM Внешний товарооборот Казахстана по итогам января-октября 2019 года составил $79,1 млрд, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 30 декабря сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем импорта вырос на 17%, до $31,4 млрд, экспорт — сократился на 4,5%, до $47,7 млрд. На топливно-энергетический сектор в структуре экспорта приходится 67,1%. В число основных экспортных позиций также входят продукты растительного и животного происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Казахстаном составил $12,2 млрд, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Снижение объемов экспорта из Казахстана связано с сокращение поставок металла.

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