Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM Ростовские автобусы, курсирующие по городским маршрутам, дооснастят кондиционерами. На обеспечение транспорта техникой направлено 24,5 млн рублей. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Известно, что 50 автобусов ЛиАЗ, в которых пока нет кондиционеров, были приобретены в 2015 году. «Кондиционеры должны быть предназначены для данных автобусов и иметь мощность не менее 24 кВт при температуре на улице выше +40 градусов», — уточняется в техническом задании.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в мае 2019 года более 80 млн рублей выделено из бюджета Ростовской области на закупку 10 новых автобусов для Ростова-на-Дону. При этом ранее на покупку новых низкопольных автобусов, работающих на дизельном топливе и газе, было выделено свыше 1 млрд рублей.

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