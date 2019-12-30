Минск, , 12:36 — REGNUM Президентская кампания в Белоруссии близится к кульминации, и власти щедро раздают «предвыборные пряники». Выступая 29 декабря в эфире гостелеканала «ОТН», зампред правительства постсоветской республики Игорь Петришенко пообещал повысить зарплаты медикам примерно на 10 — 15%.

Уже сейчас, по словам Петришенко, их зарплата составляет около 80% от средней по Белоруссии. Но и это не предел: через пять лет, пообещал чиновник, зарплату работников здравоохранения правительство доведёт до уровня 150% от средней по республике.

Однако не всем так повезёт: учителям, работникам культуры и другим «бюджетникам» повышение может быть «плавающим», поведал вице-премьер. Эти вопросы оставлены на усмотрение министров.

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Напомним, Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года и в 2020 году намерен продлить своё пребывание в президентском кресле ещё на пятилетку. Он снова обещает «отвести от пропасти» постсоветскую республику и противится полному объединению её с Россией.

Посещая 13 декабря минский Белгосмедуниверситет, Александр Лукашенко он заявил, что власти Белоруссии «немножко народ разбаловали» и надо ориентироваться на Запад, где «круглые сутки врач работает». Тогда же министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что хорошим стимулом для врачей и для закрепления кадров на местах станет повышение зарплаты. Президентская пресс-служба тогда сообщила, что Лукашенко уже отдал поручение повысить зарплаты врачам на 20% в 2020 году и удвоить в 2025 году.

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