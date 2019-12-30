Москва, , 12:33 — REGNUM Выплата $2,9 млрд вызвала очень бурную реакцию в российском сегменте интернета. Вспомнили бонусы, которые получают менеджмент Газпрома. Однако вряд ли среди обсуждающих есть акционеры компании. Газпром в 2019 году показал хороший рост курса акций и дивидендных выплат, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова Дмитрия Козака о долге Украине.

«При этом выплата Украине была зарезервирована в отчетности еще за 2017 год. Соответственно, никакого влияния на чистую прибыль за 2019 и 2020 годы это не окажет. Хотя теоретически может сказаться на дивидендах.

Выплата Украине в размере $2,9 млрд составляет 61% свободного денежного потока компании за 2019 г. Решение суда, конечно, политически ангажированное. Однако Газпром как глобальная компания вынужден играть по правилам глобального рынка.

Выплату надо рассматривать вместе с договором о транзите. Договор подразумевает снижение объема транзита: если в 2020 году он составит 65 млрд кубометров газа, то в 2021—2024 гг. — по 40 млрд кубометров.

Таким образом, при полном выполнении договора Газпром прокачает через Украину 225 млрд кубометров газа. При этом за текущий год транзит российского газа через Украину составит 89−90 млрд кубометров.

Выплаты по решению Стокгольмского арбитража не такая большая сумма для газового холдинга, и в случае прямых поставок на Украину ее можно будет рассматривать, как скидку в цене на газ.

Стоит отметить, что выплата Украине не сказалась на капитализации Газпрома. Инвесторы больше смотрят на противостояние Газпрома и американского СП, долю российского газового холдинга на рынке», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата Газпромом $2,9 млрд Украине было для России тяжелым решением.

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