Москва, , 02:30 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон об органической продукции, сообщает ИА REGNUM. Самовольно самовольно маркировать продукт как «эко», «bio» или «organic» запрещено.

В законе прописаны правила производства, хранения, транспортировки и реализации экопродукции. В частности, теперь законодательно запрещено смешивать органическую и неорганическую продукцию. Кроме того, закон также запрещает гидропонный метод выращивания растений, а также упаковку и тару, которые могут загрязнить экологически чистую продукцию.

Вводится запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в РФ национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции.

Вся экопродукция будет промаркирована специальным знаком. Право наносить маркировку и специальный знак получат только те производители, которые находятся в специальном реестре производителей органически чистой продукции, и если их продукция прошла проверку на соответствие правилам производства органической продукции. Не имеющие сертификата производители будут штрафоваться.

Кроме того, по предложению правительства, все зарегистрированные производители органической продукции будут добавлены в специальный реестр на сайте Минсельхоза РФ.