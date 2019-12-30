Майкоп, , 12:24 — REGNUM В Адыгее завершился первый этап реализации национального проекта «Цифровая экономика». Специалисты подключили к интернету 63 социальных объекта в 45 населенных пунктах республики, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках госконтракта компания подключает к глобальной сети образовательные организации и фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления и судебные участки мировых судей, пожарные части и подразделения войск Нацгвардии. Всего на первом этапе специалисты проложили более 33 км волоконно-оптического кабеля.

«Социальную значимость этого проекта трудно переоценить. Быстрый интернет поможет повысить эффективность работы учреждений, а местные жители и организации получат доступ к различным онлайн-сервисам», — отметил замдиректора филиала Азамат Бжемухов.

Напомним, социально значимые учреждения обеспечиваются доступом в глобальную сеть в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Он реализуется в три этапа и завершится в 2021 году. В Адыгее всего планируется подключить к интернету 239 соцобъектов в 148 населенных пунктах.