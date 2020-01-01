Москва, , 04:06 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах расчета ставки налога на имущества, сообщает ИА REGNUM.

Налог на недвижимость

Речь идет о расчете налога на имущество по кадастровой стоимости и отказе от расчета ставки налога на основании инвентаризационной стоимости имущества. Так, новые нормы Налогового кодекса устанавливают, что налоговой базой становится кадастровая стоимость — причем новые нормы коснутся жилых помещений, гаражей и машиномест, садовых домов, жилых и хозяйственных строений.

Кроме того, новые нормы также распространятся и на здания, которые организация разместила на земельных участках, предназначенных для личного подсобного хозяйства, садоводств или индивидуального жилищного строительства.