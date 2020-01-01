Москва, , 02:02 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о льготных условиях оформления ипотечного кредита для граждан, живущих на селе, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о строительстве или покупке жилого дома на сельских территориях. Так, граждане смогут оформить ипотечный кредит на льготных и более выгодных для себя условиях. В частности, ставка по такой ипотеке будет составлять до 3%, а первоначальный взнос может достигать 10%.

При этом закон позволят взять ипотечный кредит до 3 млн рублей на срок не более 25 лет. Для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа сумма кредита может составить порядка 5 млн рублей.