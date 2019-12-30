Сеул, , 12:05 — REGNUM В 2019 году число туристов из Японии, посетивших Южную Корею, превысило число южнокорейских туристов, посещающих страну Восходящего солнца. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Национальную туристическую организацию Японии (JNTO) и туристическую организацию Южной Кореи Korea Tourism Organization.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года Южную Корею посетило 329 652 японца, в то время как Японию — 308 730 южнокорейцев.

Известно, что данное явление наблюдается впервые с июня 2014 года.

В сентябре 2019 года число японских туристов, посетивших Южную Корею, составило 251 119 человек, в октябре — 248 541 человек, в ноябре— 258 522 человека. С другой стороны, число южнокорейских туристов, посетивших Японию в сентябре, составило 201 200 человек, в октябре — 197 300 человек, в ноябре 205 000 человек.

Отмечается, что основной причиной сокращения туристического потока из Южной Кореи в Японию стало экспортное ограничение и последовавший за ним бойкот японских товаров и услуг.