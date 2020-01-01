Москва, , 01:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который направлен на ограничение размера процентов по кредиту, сообщает ИА REGNUM.

Так, в частности, закон устанавливает, что при оформлении потребительского кредита на один год, процентная ставка не может превышать 1%.

Помимо этого закон также прописывает новые условия штрафа при платежах по кредиту. Так, если платежи по займу достигли полуторакратного размера кредита, то проценты по кредиту далее начисляться не будут. Такие же нормы коснутся и неустоек, штрафов и пеней.