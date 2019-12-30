Москва, 30 декабря 2019, 11:53 — REGNUM Конечно, Дмитрий Козак допустил публичную ошибку, сказав несколько дней назад, что $2,9 млрд — это капля в море. Теперь он оценил это иначе, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова вице-премьера России о долге Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата Газпромом $2,9 млрд Украине было для России тяжелым решением.
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