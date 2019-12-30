Хартум, , 12:00 — REGNUM Переходное правительство Судана в 2020 году намерено постепенно отменить субсидии на топливо, и за счет этого удвоить зарплаты в государственном секторе, чтобы ослабить влияние растущей инфляции. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Судана Ибрагима Эльбадави.

По его словам, субсидии на бензин и топливо будут постепенно отменены в следующем году, а субсидии на пшеницу и газ в баллонах будут сохраняться, чтобы оказать поддержку наиболее бедным слоям населения. Он также подчеркнул, что субсидии являются основным финансовым бременем для государства.

Напомним, что новое переходное правительство Судана, пришедшее к власти после того, как в апреле был свергнут президент Омар аль-Башир, намерено начать серию экономических и политических реформ. Как отмечают репортеры, Судан переживает кризис с тех пор, как в 2011 году он потерял две трети добычи нефти из-за отделения Южного Судана.

Министр финансов страны Ибрагим Эльбадави, однако, не сказал, как будет распределен бюджет на следующий год и каков прогноз правительства в отношении доходов и расходов.

По его словам, чтобы смягчить воздействие инфляции и бедности, правительство намеревается удвоить плату за государственную службу и повысить минимальную заработную плату до 1000 суданских фунтов (22 доллара США) по сравнению с установленными в настоящее время 425 фунтами (9,4 долларов США). Эльбадави также отметил, что в бюджете 2020 года будет увеличено финансирование образования и социальных расходов, а также будут выделены средства на оказание помощи нуждающимся семьям, добавив, что провинциям, пострадавшим от боевых действий и мятежей, будет дополнительно выделено по 9,3 миллиардов фунтов (206,1 миллионов долларов США).

Министр информации Судана Фейсал Салех заявил, что бюджет будет окончательно определен на встрече между переходным правительством и суверенным советом, высшим переходным органом, состоящим из военных и гражданских лиц.