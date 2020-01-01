Москва, , 00:40 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о расширении территории применения специального налогового режима для самозанятых граждан еще на 19 регионов, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о возможности граждан, которые работают «на себя», зарегистрироваться самозанятыми и уплачивать налоги по льготным правилам. Такие нормы ранее действовали в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии. Так, за продажу товаров и оказание услуг для физлиц самозанятые платят налог в 4% с дохода, а за работу с юрлицами — 6%. Теперь такие нормы действуют также в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, а также в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Югре и Башкирии.

Зарегистрироваться самозанятыми могут только те граждане, доход которых не превышает 200 тыс. рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год. Для регистрации будет достаточно установить мобильное приложение «Мой налог», созданной Федеральной налоговой службой. Уплачивать налог также будет можно через приложение.

Ранее первый замглавы правительства РФ, глава Минфина Антон Силуанов уже анонсировал, что министерство изучит результаты эксперимента в четырех регионах по итогам 2019 года. Если они будут удачными, то новые нормы распространятся на все регионы РФ с 1 июля 2020 года.