Москва, , 00:20 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах выплаты пособия на ребенка от полутора до трех лет, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Так, теперь получать ежемесячную выплату при рождении ребенка можно, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе. Такие же нормы коснутся и случаев усыновления детей.

Размер выплаты будет соответствовать прожиточному минимуму на несовершеннолетнего в регионе. При этом получать такие выплаты смогут родители ребенка до достижения им возраста трех лет.

Пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменены.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, такие нормы улучшат положение семей с детьми, «выплаты смогут получить около 70% семей, где родился первый или второй ребенок».