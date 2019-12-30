Чита, , 11:34 — REGNUM Резиденты территории опережающего развития (ТОР), созданный в Забайкалье с 2020 года смогут получать льготные кредиты для своих проектов. Как поясняет пресс-служба правительства региона, соответствующее постановление подписанно председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.

В соответствии с этим документом часть ставки по кредиту будет субсидироваться государством.

«Процентная ставка для предпринимателя будет меньше рыночной на размер ключевой ставки Центрального банка. Сегодня, например, ставка Центрального банка России составляет 6,25% «, — пояснил заместителя директора Департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития России Денис Юдин.

Общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 30 млн рублей и не более 1500 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. О том, что теперь у региона есть потенциал в рамках увеличения числа резидентов территорий опережающего развития (ТОР) заявлял в апреле 2019 г. министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

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