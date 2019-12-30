Москва, , 11:32 — REGNUM Центробанк России выпустил краткий путеводитель для российских компаний по факторингу. Документ опубликован на сайте регулятора.

Путеводитель — это дорожная карта по развитию финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, а также для информирования предпринимателей.

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В первую очередь путеводитель предназначен для того, чтобы помочь компаниях самостоятельно пройти путь от осознания потребности в факторинге до получения услуги.

Справка:ИА REGNUM

Факторинг — это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа.

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