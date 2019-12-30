Москва, , 11:33 — REGNUM Самым востребованным новым автомобилем японских брендов на российском авторынке по итогам ноября 2019 года стал Nissan Qashqai. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За прошлый месяц эта модель разошлась в стране тиражом в количестве 2859 единиц, что на 18,6% превышает результат продаж аналогичного периода прошлого года.

На втором месте оказался лидер продаж прошлого месяца — кроссовер Toyota RAV4, чьи продажи в ноябре 2019 года оказались на 12,8% больше, чем в ноябре 2018 года. В количественном выражении это соответствует 2451 экземпляру.

Замыкает тройку лидеров также представитель компании Toyota — седан Camry. Реализация этой модели за отчетный период упала почти на 20%, до 2254 единиц.

Четвертое и пятое места принадлежат соответственно Mitsubishi Outlander (1961 ед.; — 1,2%) и Mazda CX-5 (1881 ед.; — 11%).

Напомним, 29 декабря японская компания Toyota объявила об отзывной кампании 1380 своих моделей. Начнется отзыв автомобилей с 10 января 2020 года.

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