Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу главный финансовый документ страны — закон о федеральном бюджете на текущий, 2020 год, и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает ИА REGNUM.

Госсмета рассчитана на основе прогноза социально-экономического развития, данного министерством экономического развития РФ. Так, средняя цена одного барреля нефти марки Urals в 2020 году составит 57 долларов, а к 2022 году стоимость одного барреля нефти должна будет опуститься до 55 долларов. Среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 65,7 рублей, а к 2022 году достигнет 66,5 рублей.

По расчетам МЭР, инфляция в 2020 году будет рекордно низкой и замедлится до 3%. При этом Центробанк не отказывается от целевого показателя в 4% — предполагается, что уже в 2021 и 2022 годах показатель вернется на этот уровень.

Рост ВВП в 2020 году составит 1,7%. При этом в 2021 и 2022 годах рост ВВП должен превысить 3% — в основном, таких показателей планируется достичь за счет роста инвестиций.

Доходы госказны в 2020 году составят 20,4 трлн рублей — это на 2,1% выше, чем в 2019 году. При этом поступления в бюджет будут расти — к 2022 году доходы должны достигнуть 22,1 трлн рублей. Расходы в 2020 году составят 19,5 трлн рублей, что на 6,6% выше, чем в 2019 году. Расходы также будут расти всю трехлетку — в 2022 году они составят 21,8 трлн рублей. Таким образом, госбюджет будет профицитным — доходы превысят расходы в 2020 году на 0,8% ВВП, а к 2022 году — на 0,2% от ВВП.

Бюджет на 2020 год устанавливает, что средства на реализацию нацпроектов должны поступать в регионы уже в январе, чтобы обеспечить начало реализации нацпроектов в первом квартале каждого года. Кроме того, Минфин также определил 10 регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью, которые получат 99% софинансирования в части нацпроектов из госбюджета. Наиболее проблемными считаются республики Адыгея, Калмыкия, Карелия, Мари Эл, Тува, Чувашия, Алтайский край, а также Курганская и Псковская области.