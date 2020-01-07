Саратов, , 00:02 — REGNUM Арбитражный суд Саратовской области принял к производству ещё один банкротный иск к производителю систем для военных и гражданских судов из Поволжья — АО «Саратовский радиоприборный завод». Иск московского АО «Цифроник», чьи претензии превышают 121,33 млн рублей, принят к производству после устранения недочётов. Слушания по нему пройдут «после проверки обоснованности заявления конкурсного кредитора — публичного акционерного общества «Сбербанк России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к одному из старейших предприятий Саратовской области Сбербанк подал ещё в апреле 2019 года, но в июле дело приостановили пока не будет рассмотрен гражданский спор по кредиту, ставшему основанием для подачи и этого иска. Кредит в форме невозобновляемой линии был открыт в декабре 2015 года, его сумма составила 648,281 млн рублей. Залогом выступает имущество предприятия. В рамках гражданского спора также рассматривается требование АО «Концерн ГранитЭлектрон» «о признании, заключённых межу ПАО Сбербанк и АО «СРЗ» кредитных договоров №8622/6457 от 16.11.2015 и №8622/6350 от 03.12.2015 с обеспечением исполнения обязательств по договорам последующими ипотеками, недействительными сделками».

В рамках банкротного дела суд должен сначала рассмотреть претензии Сбербанка и только потом иск от АО «Цифроник».