Уфа, , 11:25 — REGNUM В Башкирии определили победителей конкурса среди муниципалитетов на гранты главы республики. Об это 30 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве назвал муниципалитеты, которые получат гранты.

Всего призовой фонд составил 75 млн рублей. Денежные средства будут направлены на решение вопросов местного значения.

Отмечается, что гранты были впервые учреждены в этом году. Их получат города и районы, которые достигли лучших результатов в сфере социально-экономического развития.

Территории распределили на три группы: городские округа, районы с административным центром — городом и сельские районы.

Отмечается, что в номинации «Лучшая коммуникация с жителями» стали победителями Стерлитамак, Благовещенский и Иглинский районы, а также Октябрьский район Уфы. Лучшими в «диалоге с инвестором (предпринимателем)» стали Агидель, Баймакский и Архангельский районы. Город Октябрьский, Туймазинский и Илишевский районы стали самыми «чистыми муниципалитетами».

А Салават, Стерлитамакский и Бурзянский районы получат гранты как самые «здоровые муниципалитеты».

Учалинский и Балтачевский районы были признаны самыми «комфортными селами».

Кроме этого, гранты за достижение наилучших значений показателей получат Кумертау, Белебеевский и Янаульский, Уфимский, Бураевский, Мишкинский, Нуримановский, Мечетлинский и Гафурийский районы.

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