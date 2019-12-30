Москва, , 11:21 — REGNUM Десятилетний портфель зарубежных заказов госкорпорации «Росатом» по итогам 2019 года может достичь $135 млрд. Об этом 30 декабря сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

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«Мы в горизонте $133−135 млрд будем оставаться», — уточнил руководитель компании.

По данным госкомпании, в настоящее время Росатом сооружает в России три новых энергоблока и ПАТЭС «Академик Ломоносов». Портфель зарубежных заказов включает 36 блоков на разных стадиях реализации.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года Росатом в очередной раз в полном объёме выполнил свои обязательства по гособоронзаказу. В частности, речь идёт о гособоронзаказе по ядерному оружейному комплексу, а также в сфере неядерных вооружений.