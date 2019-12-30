Чита, , 11:14 — REGNUM Власти Забайкальского края вновь предприняли попытку повысить интерес медицинских работников к переезду в сельскую местность. Речь идёт об отмене возрастных ограничений для врачей и фельдшеров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщает сегодня, 30 декабря пресс-служба забайкальского губернатора.

«Уже поступали обращения от докторов старше 50 лет, которые желали бы переехать в районы», — заявил министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников.

Напомним, прежде предельный возраст медицинских работников, прибывших на работу в сельские лечебные учреждения, а также поселки городского типа, составлял 50 лет.

В марте 2019 г. сообщалось, что федеральная программа «Земской доктор», которая даёт некоторые преференции медикам, решившим жить и работать в сельской местности, всё больше разочаровывает специалистов Забайкальского края: за 2011—2018 годы действия проекта порядка 19% забайкальских врачей-участников этой программы вернули выделенные им деньги и отказались от работы в сёлах.

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