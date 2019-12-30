Москва, , 11:14 — REGNUM Список «потерь» автомобильного рынка России в 2019 году составили специалисты «Российской газеты».

Из-за экономического спада и падения спроса на новые машины автопроизводители вынуждены сокращать свой модельный ряд, а некоторые бренды и вовсе уходят из России.

Основной потерей уходящего года стали легковушки американского бренда Ford. Несмотря на то, что в начале этого года автокомпания планировала расширять производство своих моделей на заводе в Санкт-Петербурге, в итоге на авторынке России остаются только модели сегмента LCV, а автомобили Focus, Fiesta, Mondeo, Explorer, Kuga и EcoSport купить на российском рынке больше не удастся.

В текущем году из России ушли также такие модели, как Nissan Juke и Nissan Almera. Они не выдержали конкуренции со своими соперниками. Кроме того, из модельного ряда исчезли спорткары Nissan GT-R.

У компании Audi в России прекратились продажи спорткаров TT и R8. Южнокорейский автопроизводитель SsangYong прекратила реализацию всей модельной линейки, в которую входят автомобили: Actyon, Tivoli и XLV. Бренд Haval больше не продаёт H6 Coupe.

Кроме того, в с рынка РФ ушли: Citroen C4 Spacetourer, Fiat Fullback и гибридный Toyota Prius.

Ранее гендиректор агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин заявил, что рост цен на новые иномарки из-за увеличения утилизационного сбора в России с 2020 года не сильно скажется на автомобильном рынке России. При этом подорожание иномарок увеличит спрос на машины, бывшие в употреблении.

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