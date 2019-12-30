Биробиджан, , 11:13 — REGNUM Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн вручил ключи от служебных квартир трём молодым медикам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Ключи в торжественной обстановке Ростислав Гольдштейн вручил врачу анестезиологу-реаниматологу областной больницы Алисе Синюк, участковому терапевту поликлиники областной больницы Марии Кирш и врачу-хирургу облученской ЦРБ Ольге Зражевской. Всего ключи должны были вручить четверым медицинским работникам, однако один из врачей был занят на неотложном случае с тяжелым пациентом. Ему ключи вручат немного позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году по приглашению правительства области в ЕАО из Хабаровского края в посёлок Теплоозёрск приехали работать два врача, для которых были приобретены квартиры. Однако, местная прокуратура усмотрела в приобретении квартир формальные нарушения и обратилась в суд с заявлением о признании сделки по приобретению ничтожной. В результате квартиры у врачей отобрали и они приняли решение покинуть регион.