Чита, , 11:03 — REGNUM В Забайкальском крае удалось до Нового года решить проблему с перебоями в поставке автомобильного топлива. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на министра экономического развития Александра Бардалеева, по итогам совещания с представителями компаний «Нефтемаркет», «Роснефть» и ряда других поставщиков топлива, а также Забайкальской железной дорогой, проблема решена.

«Запас топлива на праздничные дни обеспечен», — заверил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бензиновый ажиотаж в Забайкалье начался в начале декабря. Из-за проблем с перевозкой топлива по железной дороге в особенно тяжелую ситуацию попали автомобилисты, проживающие в отдалённых районах края. Глава Калганского района Забайкальского края Михаил Жбанчиков отмечал, что ситуация с нехваткой топлива была близка к чрезвычайной. Дефицитный бензин выдавали по 10 л, да и то не всем.

Читайте также: Ситуация с бензином в Забайкалье близка к чрезвычайной