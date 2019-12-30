Сеул, , 10:33 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее зафиксировали один из высоких показателей задолженности частных компаний к ВВП. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Банк международных расчётов (BIS).

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец второго квартала объём задолженности частных компаний Южной Кореи к ВВП составило 99,3%.

По сравнению с первым кварталом года данный показатель увеличился на 2,1%, что является третьим показателем среди сорока трёх стран, участвовавших в исследовании.

Известно, что самые высокие темпы роста задолженности были зафиксированы в Сингапуре (2,9%) и в Чили (2,2%), а самые низкие — в Японии (0,2%) и в США (0,1%)

По данным Банка Кореи, во втором квартале объём кредитования на финансирование оборотного капитала частных компаний увеличился на 7,4%, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако объём кредитования для инвестирования, напротив, сократился с 10,3%, до 7,5%.