Якутск, , 10:34 — REGNUM В Якутии за декабрь на получение льготной дальневосточной ипотеки подано более 100 заявок на 800 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

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Предварительно банки одобрили заявки на общую сумму 200 млн рублей.

«Мы будем поддерживать эту программу, чтобы льготной ипотекой под 2% смогли воспользоваться не только семьи в городе Якутске, но и те, кто проживает в районах и других городах республики. Я дал поручение, чтобы главы районов на местах серьёзно занимались этим вопросом и помогали семьям в получении кредитов», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, политологи отмечают, что для жителей Дальнего Востока ипотека под 2% годовых стала самым важным событием 2019 года.