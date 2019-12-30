Ульяновск, , 10:21 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году региональная программа «УАЗ — в каждый сельский дом» станет более доступной. Субсидирование возрастёт до 40%. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на встрече с генеральным директором ООО «УАЗ» Адилем Шириновым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

На встрече были обсуждены итоги работы в 2019 году и планы на 2020 года. Губернатор отметил, что в результате совместных усилий «ситуация на автозаводе стабилизировалась», программа работы предприятия «не предусматривает снижения объемов производства». В следующем году будет запущено производство новых продуктов, также будут продвигаться социальные автомобили, «которые сейчас очень востребованы».

«Мы продолжим реализацию программы «УАЗ — в каждый сельский дом», улучшим её параметры, увеличив субсидирование до 40%», — сказал Сергей Морозов.

В настоящее время руководство предприятия и правительство Ульяновской области реализуют дорожную карту развития автозавода. Так, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» (национальный проект «Демография») организовано обучение более 30 сотрудников предпенсионного возраста, в 2020 году на рабочие специальности завод намерен набрать порядка 200 человек для выполнения намеченных планов.

Кроме того, до 2022 года хозяйствующим субъектам, занятым производством или переработкой сельскохозяйственной продукции, предоставляются субсидии для возмещения части затрат на приобретение транспорта. С 2020 года размер субсидии увеличится с 20 до 40% от стоимости приобретаемой машины без учёта сумм налога на добавленную стоимость. Меры поддержки распространяются на автомобили, приобретаемые с 1 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году план продаж продукции автозавода (46 100 единиц) может быть не только достигнут, но и перевыполнен за счёт моделей «Патриот» и «Хантер».

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