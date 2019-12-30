Иркутск, , 10:21 — REGNUM Городская Дума Иркутска на своем заседании 30 декабря неимоверными усилиями собрала кворум и вернулись к первоначальному варианту бюджета, который ранее представил мэр Дмитрий Бердников. Как сообщает ИА «ИрСити», со ссылкой на слова председателя думы Дмитрия Ружникова, депутаты «сделали всё, что могли», но ситуация зашла в «правовой тупик».

Спикер подчеркнул, что решение, которое ранее приняли депутаты о бюджете верное, но «неисполнимо на данный момент». Также известно что народные избранники попросили администрацию учитывать не только поправки на увеличение расходов, но и на сокращение. Для этого решено создать согласительную комиссию.

Уже сообщало, 26 декабря депутаты городской думы Иркутск отклонили поправки мэра Дмитрия Бердникова в бюджет Иркутска на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, а депутат Алексей Савельев («Единая Россия») предложил досрочно отправить Дмитрия Бердникова в отставку.

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