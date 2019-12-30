Москва, , 10:09 — REGNUM Арбитраж Москвы получил иск от АО «Центральная пригородная пассажирская компания», которое требует крупную сумму с Минфина России по обязательствам Министерства труда и социальной защиты РФ. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 27 декабря 2019 года. Сумма претензий — 1 672 277 191,08 рубля. Истец — один из железнодорожных пригородных перевозчиков страны и осуществляет, в том числе льготные перевозки, которые, вероятно, и стали причиной судебного спора.

По данным с сайта АО, оно оказывает услуги в 11 регионах России, а также имеет долгосрочные контракты по перевозке пассажиров Москвы, Владимирской, Московской, Рязанской и Калужской областей. Доля компании на рынке пригородных перевозок — 64%, или порядка 570 млн пассажиров ежегодно. При этом в московском транспортном узле на общество приходится почти 98% всего пассажиропотока.

По открытым данным, у Минтруда РФ с АО было заключено в разные года семь контрактов на общую сумму свыше 14,971 млрд рублей. Последний подписан в феврале 2019 года на оказание услуг по перевозке граждан — получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Цена контракта составила 3 272 797 011,92 рубля, из которых фактически оплачено 2 501 532 463,52 рубля.