Москва, , 10:07 — REGNUM В Чечне создаётся особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Грозный». Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Согласно документу, к 2028 году объём инвестиций ОЭЗ «Грозный» составит около 14,2 млрд рублей. Будет создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест.

В частности, в ОЭЗ «Грозный» построят завод по производству генераторных вакуумных выключателей по технологии концерна «Сименс» и завод по производству противотуберкулёзных препаратов и лекарств для лечения сахарного диабета.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Орловской области создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Орёл».

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