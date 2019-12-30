Чита, , 10:01 — REGNUM Окончание 2019 г. принесло позитивные вести сотням жителей сёл Черемхово и Бальзой Улетовского района Забайкальского края. Там в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» открыты новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Современные модульные конструкции стоят более 4,7 миллиона рублей, и 30 декабря ФАПы приняли первых пациентов, передает пресс-служба забайкальского губернатора.

Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в Забайкалье Правительство Забайкальского края

Торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в Забайкалье Правительство Забайкальского края

Как пояснил заместитель министра здравоохранения по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению Дмитрий Старновский, на следующий год по национальному проекту «Здравоохранение» будут заменены ещё два ФАПа в селах Татаурово и Дорониниск, а в случае утверждения программы по развитию Дальнего Востока в период до 2025 года мы сможем установить ещё восемь фельдшерских пунктов в Улетовском районе.

Фасад нового фельдшерско-акушерского пункта в Забайкалье Правительство Забайкальского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье активно осваивает новые возможности по оснащению медицинских пунктов в рамках «Дальневосточной субсидии» и нацпроекта «Здравоохранение», которые открылись для региона после вхождения в состав Дальневосточного федерального округа.

В начале октября 2019 года около тысячи жителей села Ушарбай Могойтуйского района тоже начали получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях благодаря новому ФАПу.

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