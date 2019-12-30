Сеул, , 10:02 — REGNUM Южнокорейская автокомпания KIA не будет реализовывать новый седан бизнес-класса Optima на европейских авторынках, заявил гендиректор KIA Motors Europe Эмилио Эррера. Об этом сообщается на сайте Gorday.

По его словам, причиной отказа автопроизводителя от европейского рынка стали низкие продажи.

Таким образом, KIA Motors UK прекратила выпуск нового Optima. В свою очередь, глава отдела продукции компании заявил, что старт производства Optima в 2010 году означал для автокомпании начало новой эры. При изменении экстерьера нового седана менялось восприятие марки на авторынках. Теперь же руководство компании надеется, что место Optima сможет заменить новый «спортивный» K5 с дизайном фастбэка.

Отмечается, что в разработке K5 участвовали специалисты из Южной Кореи, Северной Америки и Европы.

Ранее в связи с нестабильной ситуацией на автомобильном рынке России автокомпания KIA изменила стоимость пяти своих моделей. При этом часть моделей подорожала, а часть подешевела. Самое большое подорожание в модельном ряду составило 100 тыс. рублей (модели Ceed и Ceed SW), а самое крупное удешевление — 150 тыс. рублей (две комплектации спортивного фастбэка Stinger).

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