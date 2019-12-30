Москва, , 09:59 — REGNUM Нефть 27 декабря продолжила дорожать и завершила ростом четвертую неделю подряд, обновив максимумы сентября над отметкой $67 за баррель. После временного отката, во второй половине недели котировки возобновили подъем и подтвердили целостность бычьего тренда, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Возвращение на площадки американских инвесторов после празднования католического Рождества придало рынку свежий импульс, и Brent продолжила восхождение с оглядкой на новые рекордные максимумы индексов Уолл-стрит, тогда как общий оптимизм игроков продолжает подпитываться ожиданиями подписания первой фазы торговой сделки между США и КНР.

Также сырьевой сегмент получил локальную поддержку на фоне отраслевых новостей. В частности, данные минэнерго, к оторые показали, что запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе почти на 5,5 млн баррелей.

Показатель оказался скромнее оценки API, но существенно превысил прогнозы, чего оказалось достаточно для поддержания бычьего настроя. Тем временем отчет Baker Hughes отразил сокращение числа активных буровых в США на восемь единиц до 677 штук.

Картина нефтяного рынка остается благоприятной, но в последние торговые дни уходящего года не исключена частичная фиксация прибыли. Так, в рамках основного сценария нефть марки Brent может уверенно откатиться при новых попытках тестирования уровня $67 за баррель», — считает эксперт.

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