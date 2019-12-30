Махачкала, , 10:10 — REGNUM Для ускоренного развития экономики Дагестана и улучшения жизни населения в республике ранее были созданы две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — «Каспийск» (в 2017 году) и «Дагестанские Огни» (в 2018 году). В настоящее время проводится работа по привлечению резидентов и оказанию поддержки в реализации их проектов, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе минэкономразвития региона.

За 2019 годна ТОСЭР «Каспийск» привлечен один резидент, еще три заявки находятся на стадии рассмотрения. Всего в реестр резидентов включены шесть дагестанских предприятий. При этом, как отмечается, инвестиционная площадка «Уйташ», входящая в ТОСЭР «Каспийск», полностью заполнена резидентами.

Начато строительство двух заводов — по производству стекловолокна и изделий из них («Каспийский завод стекловолокна») и производству и переработке полиэтилена (ООО «Дагполимер»). Первое предприятие планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года, второе — к концу первого квартала следующего года.

Также стартовали работы по возведению производственных помещений под второй этап проекта по строительству стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна.

Для размещения потенциальных резидентов ТОСЭР «Каспийск» создается еще один индустриальный парк на части незадействованной территории АО «Завод Дагдизель» площадью 11,17 га. Сообщается, что совместно с руководством завода готовится заявка на присвоение территории соответствующего статуса индустриального парка.

В текущем году на ТОСЭР «Дагестанские Огни» привлечено пять резидентов. Это, как отмечается, больше целевого показателя, установленного в рамках соглашения, подписанного Дагестаном и администрацией моногорода с Минэкономразвития РФ. Среди резидентов — предприятия по производству строительных материалов, деревянной тары, оказанию услуг по складированию и хранению.