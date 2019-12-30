Сеул, , 09:57 — REGNUM В ноябре 2019 года индекс промышленного производства вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, производство горнодобывающей и обрабатывающей промышленности сократилось на 0,5%. В частности, производство автомобилей упало на 7,5%, металлургии — на 6,5%. Однако объём производства в сфере услуг увеличился на 1,4%,

Розничные продажи, показывающие уровень потребления, выросли на 3%, а инвестиции в производственные мощности — на 1,1%, однако инвестиции в строительство сократились на 1,8%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма и спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.