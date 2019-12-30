Москва, , 09:51 — REGNUM С 1 января 2020 года дилеры французской марки Renault в России повысят стоимость автомобилей актуального года выпуска. Об этом со ссылкой на официальных дилеров сообщает газета «Ведомости».

Стоит отметить, что машины с ПТС 2019 года сохранят свою прежнюю стоимость.

Отмечается, что подорожание не превысит среднерыночного уровня увеличения стоимости на авторынке — средний рост цен на машины Renault составит 2,4%. Причинами изменения прайса являются планируемые внесения изменений в работу оборудования моделей (установка «ЭРА-Глонасс»), а также экономическая ситуация в России.

В автокомпании отметили, что небольшое увеличение стоимости не должно повлиять на конкурентоспособность автомобилей бренда на российском рынке. Тем более на фоне более существенного роста цен на машины у конкурентов.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре 2019 года в России было реализовано 12 833 машины бренда Renault. Это на 5% меньше, чем в ноябре 2018 года.

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