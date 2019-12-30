Барнаул, , 09:43 — REGNUM Алтайский общественник и председатель ТСЖ «Красноармейский, 59» Константин Емешин прокомментировал федеральный закон о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи:

«Всё опять надо переделывать… И платить, платить… Только в этом году покупали в ТСЖ новую версию КриптоПро, то продлили электронную подпись, то сменились ключи в банке… И вот опять».

Как уже сообщало ИА REGNUM президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи. Суть изменений состоит в том, что аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.

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