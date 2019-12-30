Ульяновск, , 09:40 — REGNUM В Ульяновской области в 2019 году объёмы производства на оборонном предприятии «Марс», производящем продукцию для военно-морских сил, выросли на 63%. При этом значительный рост обеспечен после высокой базы 2018 года, который также был успешным для предприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Накануне новогодних праздников губернатор Сергей Морозов посетил НПО «Марс», где вручил награды отличившимся сотрудникам и поздравил коллектив с предстоящими праздниками. Глава региона на торжественном мероприятии подчеркнул, что предприятие демонстрирует «экономические и финансовые показатели, значительно превышающие прошлогодние, несмотря на то, что 2018 год был достаточно успешным». В январе-ноябре 2019 года от завода поступило порядка 246 млн рублей налоговых отчислений.

«Благодаря таким предприятиям, мы имеем возможность развиваться, строить новые школы и спортивные учреждения», — сказал Сергей Морозов.

Было отмечено, что в январе-ноябре текущего года объём отгруженных товаров НПО «Марс» увеличился почти на 63% по сравнению с январём-ноябрём 2018 года.

Предприятие располагает достаточным объемом научно-технического потенциала, предназначенного для решения задач создания перспективных отечественных и экспортных систем для различных проектов кораблей: от авианосца до тральщика. В декабре здесь завершились испытания изделий, входящих в состав минного тральщика и малого ракетного корабля. Ранее две сдаточные команды под руководством ведущих инженеров-электроников Антона Зыченко и Владимира Матюшина выполнили монтажные, пусконаладочные работы и успешно завершили все виды испытаний компонентов.

Генеральный директор ФНПЦ АО «НПО «Марс» Владимир Маклаев выразил уверенность в том, что «в ближайшее время с зарубежными партнерами удастся заключить новые контракты, что станет дополнительным стимулом для предприятия с точки зрения не только проявления профессионального мастерства, но и получения новых финансовых средств».

На оборонном предприятии заняты порядка 1400 работников. Здесь производится продукция для более 30 предприятий из 11 городов Поволжья.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин отметил, что необходимо и дальше развивать высокотехнологичный и сбалансированный по составу военно-морской флот, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений.

Отметим, ФНПЦ АО «НПО «Марс» — одно из ведущих предприятий ОПК страны. Оно оснащено производством европейского уровня, обеспечившим полный цикл изготовления приборной техники.