Каир, , 09:43 — REGNUM Uber сможет окончательно завершить покупку транспортной компанию Careem, которая базируется в Дубае и является традиционным региональным конкурентом международного агрегатора такси в Египте. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, сделка, заключенная в марте, может быть совершена после того, как Управление по конкуренции Египта (ECA) официально приняло ряд обязательств, выдвинутых американской компанией. О чем сообщалось в заявлении ЕСА от 29 декабря.

Как отмечают репортеры, Uber купил Careem за 3,1 миллиардов долларов США. Ожидается, что сделка будет закрыта в январе 2020 года.

По условиям достигнутых договоренностей, Careem станет дочерней компанией Uber, но будет продолжать работать как независимая фирма с независимым управлением.