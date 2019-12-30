Якутск, , 09:37 — REGNUM Якутский мамонтовый центр 30 декабря запустил в тестовом режиме электронный аукцион по продаже бивней мамонтов.

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«Мы уже запустили аукционный дом, провели первые тестовые электронные торги. Сейчас будем определяться, как итоговая конфигурация (мамонтового центра) будет выглядеть, где размещаться, по какой модели работать», — рассказал ТАСС председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Власти республики и добытчики останков мамонтов с нетерпением ждут закон, который позволит легально зарабатывать — на данный момент 30 тонн добывают незаконно. Бивень мамонта в 50 кг стоит 15 тыс. долларов.

В будущий центр добытчики смогут спокойно продавать бивни и получать практически всю стоимость.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства РФ Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта.