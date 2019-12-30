Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В 2019 году в Ульяновской области создано 22 сельскохозяйственных потребительских кооператива. По числу созданных объединений регион вошёл в десятку лидеров в стране, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В настоящее время в области работают 80 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них 22 были созданы в 2019 году. По словам вице-премьера — министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семёнкина, в рейтинге субъектов по количеству созданных кооперативов в текущем году Ульяновская область заняла восьмое место из 89 регионов РФ. При этом отмечен и качественный показатель:

«Если в целом по России удельный вес из общего числа зарегистрированных работающих организаций составляет 60%, то в Ульяновской области — 84%», — сказал министр.

По его словам, в 80 аграрных потребкооперативах работают 9192 граждан, 4700 из которых являются членами кооперативов, что выше показателей уровня 2018 года. Кроме того, в 2019 году малыми формами хозяйствования создано 164 новых рабочих места.

По данным минсельхоза региона, в январе-сентябре 2019 года профильные предприятия Ульяновской области собрали 18,4 тыс. тонн молока, выручка от реализации выросла на 15,1%. Собрано 6,3 тыс. тонн овощей, что в 1,8 раза больше аналогичного прошлогоднего периода — выручка от реализации возросла в 1,2 раза и достигла 27,7 млн рублей.

Для поддержки аграриев реализуется ряд мер. Так, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» в региональном Минсельхозе прошли два конкурсных отбора по предоставлению грантов на реализацию проектов «Агростартап». Было рассмотрено около 100 заявок, по итогам отбора победителями признаны 22 человека из 12 районов. Субсидии будут направлены на развитие молочно-мясного скотоводства и растениеводства. Министерство также заключило 22 соглашения о предоставлении грантов, включающих обязательства по созданию 59 новых рабочих мест.

Второй мерой поддержки является возмещение части затрат на приобретение имущества, аграрной техники, оборудования и мобильных торговых объектов, а также компенсирование части средств по закупке сельскохозяйственной продукции. Поддержку получили 14 кооперативов из восьми районов.

В рамках реализации федерального проекта на базе ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Его цель — информирование и консультирования фермеров о мерах государственной поддержки, помощь при подготовке документов для участия в конкурсах на получение грантовой поддержки, в том числе по разработке бизнес-планов. В этом году для аграриев провели около 40 обучающих семинаров, почти 400 личных консультаций, разработано 36 бизнес-планов для участников конкурса «Агростартап».

Центр компетенций закрепил за собой высокие позиции в федеральном рейтинге. Так, по работе с обращениями сельских граждан регион занимает третью позицию среди 89 субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют значительно увеличить объём бюджетной поддержки бизнеса. В частности, будет увеличен в 1,6 раза бюджет регионального фонда развития промышленности (РФРП): с нынешних 330 млн до 535 млн рублей. Ранее об этом заявил в своём инвестиционном послании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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