Петропавловск-Камчатский, , 09:40 — REGNUM Красная икра на новогоднем столе — традиция в России. А уж тем более — на Камчатке — в регионе, который по праву называют «рыбным столом России». Икру камчатские производители предлагают от всех видов лосося и по вполне умеренным ценам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Икру нерки к новогоднему столу на Камчатке можно приобрести за 1400 рублей за килограмм. Но это если покупать икру производства 2018 года. Свежая, улова 2019 года, уже дороже — 2200 рублей за килограмм. Икру кеты продают по цене от 2000 до 2300 рублей. Икра кижуча стоит 2300 рублей, икра горбуши, улова 2019 года, от 2000 до 2200 рублей за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, икру к новогоднему столу в Хабаровском крае предлагают по ценам от 2700 до 3000 рублей за килограмм.